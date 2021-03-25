Врачи назвали причину массового отравления школьников в ВКО

Получены результаты анализов первых 48 пациентов, сообщает zakon.kz.

В биоматериалах обнаружен возбудитель дизентерии, передает Хабар24.

Инцидент произошел в Бозанбайской средней школе Уланского района. Полиция Восточного Казахстана расследует дело. Выяснилось, что сразу 82 учащимся сельской школы потребовалась помощь медиков. Каждый третий из детей оказался на больничной койке.

На место выехала специальная комиссия. Аким поручил проверить столовые во всех учебных и социальных учреждениях. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм.

За выходные число обратившихся к медикам увеличилось до 118, среди них были и 8 дошкольников. Состояние 61 ребенка потребовало госпитализации. Всех на скорой доставили в инфекционное отделение детской больницы в Усть-Каменогорске. Часть детей уже идет на поправку, сообщили в медучреждении.

Состояние всех детей стабильное. От легкой о средней степени тяжести. Буквально сегодня выписываются уже двое детей, в удовлетворительном состоянии. У 48 детей на сегодняшний день в анализах подтвердился диагноз шигеллез – это возбудитель дизентерии. главный врач центра матери и ребёнка ВКО Ермек Омарбеков