Массовое отравление школьников в Мангистау: что известно к этому часу

Медицинская помощь в селе Бесшокы, где 6 сентября случилось массовое отравление школьников, потребовалась 141 ребенку, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в клинике проходят лечение 82 ребенка. Под присмотром дома находятся еще 43 школьника и 16 детей – в больнице, пишет lada.kz.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что в медицинских учреждениях имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств, а бригады скорой помощи в полном составе оказывают услуги населению.

"Все пострадавшие – ученики школы № 8 Мунайлинского района. По словам врачей, состояние детей стабильное, коек и лекарств в медицинских учреждениях хватает. Местных жителей призываю доверять только официальной информации. При появлении симптомов отравления не занимайтесь самолечением, обращайтесь за медицинской помощью, то есть вызывайте скорую помощь", – пояснил руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.

Глава областного управления образования Динара Жумашева добавила, что по факту отравления создали оперативную рабочую группу, возбуждено уголовное дело. Вопрос находится на контроле акима региона:

"В настоящее время все компетентные органы работают, начаты проверочные работы, по итогам которых будут приняты юридические меры. В школьной столовой взяли лабораторные пробы".

По информации начальника Регионального управления санитарно-эпидемиологического контроля Асылбека Шарова, в столовой работают восемь сотрудников, которые также сдали все необходимые анализы. Результаты будут готовы через три-пять дней.

Также с пострадавшими детьми, которые сейчас находятся в инфекционной больнице, работают психологи.

Напомним, о массовом отравлении учеников 1-4 классов в столовой школы № 8 села Бесшокы стало известно 7 сентября 2024 года. Родители обратились с жалобой после того, как у детей поднялась температура, началась тошнота и рвота.

Ситуацию на контроль взяла министр здравоохранения Акмарал Альназарова.