Астанчан планируют вакцинировать на улицах и в ТРЦ

В Нур-Султане планируют открыть прививочные пункты для вакцинации населения против коронавирусной инфекции на улицах и в ТРЦ. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Рассматриваем данный вопрос. Как будет более устойчивая плюсовая температура, возможно, мы это организуем на открытом воздухе и в крупных торговых развлекательных центрах. Мы сейчас к реализации данного вопроса готовимся, - отметил Тимур Муратов на брифинге в акимате.

Ранее представитель Управления общественного здоровья Алматы сообщила, что для жителей города откроют прививочные кабинеты в торговых домах и на рынках.

Напомним, с 10 марта столица находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день в инфекционных стационарах находится 480 человек.

Со второй половины апреля планируется начать массовую вакцинацию горожан.

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Тамила Языкова, Нур-Султан