Беларусь не будет участвовать в "Евровидении"

Беларусь не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2021", который пройдет в мае в Роттердаме, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, причина - новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса. Об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU).

Поскольку "Белтелерадиокомпания" не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет принимать участие в 65-м конкурсе "Евровидение" в мае. EBU

Как отметили организаторы конкурса, они тщательно изучили новую заявку Беларуси и пришли к выводу, что "она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".

По словам председателя белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" - члена Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатора проекта национального отбора на "Евровидение" - Ивана Эйсмонта, новая песня для конкурса была выбрана Он отметил, что ее намеревались отправить в ЕВС в ближайшее время.

В марте Европейский вещательный союз решил, что песня "Я научу тебя" от белорусской группы "Галасы ЗМеста" в текущем виде не может быть допущена к участию в "Евровидении". По словам организаторов, конкурсная песня от Беларуси "может подорвать репутацию конкурса". По мнению организаторов, анализ текста песни белорусских участников показал наличие в ней политической составляющей, что нарушает правила конкурса.