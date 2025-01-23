Молдова отказалась участвовать в Евровидении

В этом году страна решила не отправлять участника на международный песенный конкурс, сообщает Zakon.kz.

После детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем было принято решение приостановить участие Молдовы в шоу 2025 года. Об этом 22 января проинформировало национальное телевидение Moldova 1.

Взнос на участие в Евровидении стоил бы для страны 21 486 евро.

"Учитывая экономическую ситуацию в стране, для Молдовы это очень большая сумма", – говорится в комментариях.

Другие же комментаторы сошлись во мнении, что дело в потенциальном участнике. Оказалось, что артист приготовил неоднозначную песню, которая совершенно не вписывается в заявление Дональда Трампа о том, что в США теперь "есть только два пола – мужской и женский".

А вот российский продюсер Андрей Разин намерен судиться с Алсу и другими известными исполнителями из-за нарушения ими авторских прав.