Полицейские поблагодарили 13-летнего алматинца, давшего отпор грабителю

Грабитель зашел за подростком в подъезд и потребовал отдать телефон. Ерасыл дал ему отпор, сообщает zakon.kz.

Нападение запечатлели камеры наблюдения. На них видно, что для того, чтобы отобрать у паренька смартфон, злоумышленнику пришлось попотеть. Более того, когда ему наконец удалось им завладеть, Ерасыл, не собираясь сдаваться, бросился за ним.

Мы искренне восхищаемся проступком Ерасыла. Поступком взрослого человека, который своей смелостью и храбростью не побоялся дать отпор преступнику, тем самым, способствовал оперативному раскрытию преступления. Отдельная благодарность маме мальчика за воспитание отважного сына, который по достоинству может быть хорошим примером для своих сверстников. заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов

Ерасыла и его маму полицейские пригласили в ДП, где поощрили юношу и пожелали ему в будущем пополнить ряды полицейских Алматы. Отвага мальчика была отмечена руководством Департамента благодарственным письмом и памятным подарком.

Хочу поблагодарить Департамент полиции города Алматы за то, что так быстро задержали преступника и вернули моему ребенку сотовый телефон. Честно говоря, даже не ожидали, что преступление будет раскрыто так быстро. Я, в свою очередь, обратилась на страницу руководителя ДП в Facebook с благодарственным отзывом и попросила поощрить сотрудников полиции, задержавших грабителя "по горячим следам", – подчеркнула мама школьника, Дамира Кожа.