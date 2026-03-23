Спасатели вернули пушистого друга ребенку

В Кызылорде спасатели пришли на помощь домашнему питомцу, оказавшемуся в ловушке на высоте, сообщает Zakon.kz.

Кошка забралась на дерево, но самостоятельно спуститься уже не смогла, пишет пресс-служба МЧС.

На место прибыли спасатели, которые быстро оценили ситуацию и провели небольшую спасательную операцию. Один из спасателей поднялся на дерево и аккуратно снял испуганное животное.

К счастью, все закончилось благополучно. Кошку передали ее юному хозяину. История завершилась трогательной встречей, которая наверняка запомнится мальчику надолго.

Ранее в Алматы на русле реки Улкен Алматы, впадающей в озеро Сайран, установили арт-объект, посвященный спасению собаки группой молодых парней.