Алматинцам станет проще общаться с полицейскими

В Алматы заработали сервисные центры полиции. В ДП обещают, что в них горожанам будет проще получить помощь стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 20 сентября 2024 года рассказали, что это пилотный проект: первые сервисные пункты направлены на оказание услуг по новому формату. Основная цель новой модели работы полиции – открытый диалог с обществом и оперативное реагирование на запросы жителей.

Сервисные центры полиции открыты в семи районах города, восьмой будет открыт в Турксибском районе в октябре этого года. Помещения приобретены за счет бюджета города и переданы на баланс департамента. В них созданы комфортные условия для получения консультаций и услуг специалистов по вопросам административной, миграционной, ювенальной полиции, участковых инспекторов.

"Сервисная модель полиции означает клиентоориентированный подход, прозрачность и подотчетность деятельности органов правопорядка, шаговую доступность полицейских служб для граждан. Как следствие, мы ожидаем повышение уровня доверия населения к полиции, открытые партнерские отношения с гражданами и беспристрастность в служении народу Казахстана", – сообщил первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков.

Всего в сервисных центрах полиции предоставляют 55 видов услуг. В отдельных кабинетах ведут прием инспекторы и психологи. Сотрудники миграционной полиции занимаются регистрацией или перерегистрацией иностранных граждан, оформляют документы по прибытию или убытию за пределы Казахстана, для получения гражданства и ПМЖ.

"Автовладельцы могут получить консультации по фактам ДТП, проверить наличие адмштрафов, обременений и ограничений на автотранспорт, оформить документы по переоборудованию транспортного средства", – сообщили в полиции.

В центрах работают юристы, медиаторы, консультанты по приему на учебу и на службу в органы внутренних дел, а также сотрудники по выдаче разрешений на ношение и хранение оружия.

Прием граждан ведут компетентные сотрудники, уполномоченные принимать процессуальные решения – следователи, оперуполномоченные, участковые инспекторы. Обеспечен доступ к базам данных, что позволит узнать о ходе рассмотрения ранее поданного обращения или получить информацию о причинах привлечения к ответственности.

График работы центров – с 9:00 до 20:00. После до 23:00 возможна организация приема граждан участковыми инспекторами полиции.

В перспективе планируется расширение функционала сервисных центров полиции по апостилированию архивных справок и других услуг.

Адреса сервисных центров полиции можно найти в приложении 2GIS.

1. Алмалинский район, ул. Толе би, д. 273А, н.п. 1;

2. Ауэзовский район, мкр. Жетысу-3, д. 5, н.п. 18;

3. Жетысуский район, мкр. Айнабулак, дом 40А, корпус 2, н.п. 17;

4. Медеуский район, ул. Потанина, д. 14/17, н.п. 108;

5. Бостандыкский район, мкр. Коктем 3, д.24;

6. Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. Суатколь, д. 33/1, н.п. 2;

7. Наурызбайский район, мкр. Шугла, 347.

Накануне, 19 сентября, в полиции Алматы предупредили горожан о стартовавшей отработке по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм. Отработка проводится совместно с акиматами и СЭС районов, используются возможности наружных служб полиции.