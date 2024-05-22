Полицейские рассказали алматинцам, почему их дети совершают правонарушения

В Алматы накануне летних каникул сотрудники полицейские провели онлайн-собрание с родителями школьников. Об этом 22 мая 2024 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

На собрании обсуждались вопросы профилактики правонарушений и повышение ответственности родителей при воспитании несовершеннолетних детей.

"Анализ показывает, что основными причинами и условиями, способствующими совершению правонарушений несовершеннолетними, являются бесконтрольность со стороны родителей, ненадлежащее выполнение ими обязанностей по воспитанию детей. В связи с этим особое внимание нами уделяется профилактической работе с родителями", – отметила начальник отдела ювенальной полиции управления Местной полицейской службы ДП Алматы Жанна Шонжанова.

По ее словам, такой метод проведения родительского собрания наиболее эффективный, так как есть возможность охватить большое количество родителей, выслушать волнующие их проблемные вопросы, касающихся воспитания детей.

"Родителям были даны рекомендации по привитию детям безопасного поведения в общественных местах, местах отдыха и других местах, а также разъяснены их права и обязанности, их ответственность за воспитание детей в соответствии с административным и уголовным законодательством, даны ответы на все интересующие их вопросы. Особое внимание родителей было обращено на укрепление взаимоотношений с детьми, осуществление постоянного контроля за ними, чтобы они знали круг друзей своих детей, где и как они проводят свободное время, их интересы и наклонности, окружали своих детей вниманием, заботой и любовью". Жанна Шонжанова

Фото: polisia.kz

Основная цель мероприятия – повышение правовой грамотности родителей, а также их ответственности за воспитание детей.

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