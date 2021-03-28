Очень много алматинцев проводят тои и всякие мероприятия на территории области - аким Алматы

Очень много алматинцев проводят тои и всякие мероприятия на территории области. Об этом заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает zakon.kz.

Мы живем в рамках агломерации. Мы в область ездим, они к нам ездят. Так как у нас все закрыто, а людям куда-то хочется поехать, и вот они выезжают на территорию области. (…) Мне служба санэпидконтроля докладывала, что очень много городских жителей теперь тои и всякие мероприятия проводят на территории области, ну, это почти в городе. Там очень много тойхана. В дневное время спокойно проходят эти мероприятия. Мы со своими коллегами из области переговариваем, постоянно на контакте, - сказал он в прямом эфире "Акимат LIVE".

Читайте также:

Сагинтаев: Новые штаммы коронавируса заражают больше людей

Предприниматели Алматы возмущены тем, что их деятельность в городе прекращена из-за ужесточения карантина, а ТРЦ "Апорт" работает.

Читайте также:

Алматы закрывать не будут - Сагинтаев

Сегодня мне предприниматели тоже сказали, что вы нас закрыли, а ТРЦ "Апорт" работает. Мы этот вопрос завтра еще раз будем поднимать, чтобы, если крупные торговые центры, которые более ориентированы, наверное, на городского жителя нежели на областного, такие как "Апорт", например, тогда синхронно принимали решение и берегли друг друга. В этой связи я министру здравоохранения во время нашей встречи говорил, что когда начнется масштабная вакцинация населения в апреле в Алматы, то необходимо учесть и то, что есть миллион населения вокруг Алматы. Когда квоты будут распределяться для Алматинской области, чтобы передавать больше вакцин на пригород Алматы, так как мы переплетены между собой, - добавил аким.

Читайте также:

Аким обратился к алматинцам

Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

27 марта главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о продлении жесткого карантина в Алматы.

Читайте также:

Квоту на приобретение вакцины "Спутник V" увеличат для Алматы