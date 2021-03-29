Подозреваемого в расчленении девушки в Алматы выписали из больницы

28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, пошел на поправку после попытки покончить с собой, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Алматы, подозреваемый был выписан из больницы. Так как судом ему была избрана мера пресечения "содержание под стражей", на период досудебного расследования его перевели по месту отбывания ареста.

Расследование продолжается. По вменяемой подозреваемому статье, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

19 марта вышла с работы и пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой - ее жестоко убили. Подозреваемый - житель Туркестанской области 1993 года рождения, был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался убить себя. Но ему это не удалось.

Родные погибшей сообщили, что ее расчленили. Они считают, что убийца Аяжан - маньяк, так как каждый ноготь и каждый зуб были вырваны.