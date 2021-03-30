Токаев встретился с Есимовым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ахметжаном Есимовым, передает zakon.kz.

Глава государства поблагодарил экс-председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" за проделанную энергичную и продуктивную работу, сообщается на сайте Акорды.

В свою очередь, Ахметжан Есимов выразил благодарность Президенту за оказанную поддержку и доверие, а также пожелал главе государства успехов в работе на благо граждан Казахстана.

29 марта стало известно, что Ахметжан Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына". Елбасы поблагодарил его за плодотворную деятельность на этом посту. В свою очередь, Ахметжан Смагулович поблагодарил Нурсултана Назарбаева за доверие, которое ему было оказано за более чем 30 лет. Также он высказал слова благодарности коллективу Фонда и отметил, что покидает должность с чувством выполненного долга.

Новым председателем правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" назначили Алмасадама Саткалиева.

Читайте также: Состояние здоровья Есимова прокомментировали в "Самрук-Қазына"