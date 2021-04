"Не такие уж идиоты". Тренер сборной Франции высказался о казахстанских футболистах

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ничьей сборной Казахстана в Киеве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

1 апреля Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Didier Deschamps: "It is difficult for everyone. Look at Kazakhstan, who according to you (journalists) was a team of morons, they've just managed a draw in Ukraine. Not so moronic eh."