Мусин прокомментировал утечку данных 3 млн казахстанцев, пользующихся Facebook

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию об утечке персональных данных 3 млн казахстанцев, зарегистрированных в Facebook, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что доступа к технологическим проблемам Facebook у Казахстана нет.

Когда человек регистрируется, то просто нажимает кнопки "OK", а на самом деле он подписывает соглашение, что не имеет претензий. Никто эти соглашения не читает, поэтому причины известны только самому Facebook, - сказал Багдат Мусин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В связи с произошедшим министр рекомендовал казахстанцам не публиковать свои личные данные в социальных сетях.

Ту информацию, которая может причинить вам уязвимость, просто не нужно публиковать. Это документы удостоверяющие личность, номера телефонов, банковские карточки и так далее. Все это желательно не использовать, - пояснил он.

4 апреля на хакерском форуме оказались личные данные более 533 млн пользователей Facebook. Утечка коснулась пользователей из 106 стран. В базе были опубликованы данные 3 млн пользователей из Казахстана и почти 10 млн пользователей из России.

В частности, были выложены полные имена пользователей, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера и в некоторых случаях адреса электронной почты.