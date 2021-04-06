Психанул? Названа причина оцепления аэропорта в Актау

Вечером 5 апреля в Актау экстренно эвакуировали всех находящихся в аэропорту из-за подозрительного предмета. В полиции сообщили подробности случившегося, передает zakon.kz.

5 апреля текущего года в 21.00 ч. при обходе территории полицейским патрульно-постовой службы в аэропорту Актау на привокзальной площади возле мусорного контейнера была обнаружена бесхозная сумка. При получении данной информации личным составом Линейного отдела полиции была оцеплена прилегающая территория аэропорта. Оповещены службы оперативного реагирования, - рассказали в пресс-службе ДП на транспорте.

Из здания аэропорта эвакуировали 350-400 человек.

Саперы осмотрели рюкзак и никаких опасных или запрещенных предметов там не нашли.

Полиция установила владельца - 21-летнего пассажира рейса Актау - Шымкент.

При опросе он пояснил, что после регистрации на рейс его багаж превысил лимит положенного для пассажиров веса. В связи с тем, что у него не оказалось денег для оплаты перевеса ручной клади, рабочую одежду он сложил в один рюкзак, который выкинул, выйдя из терминала, в мусорный контейнер, - сообщили в полиции.

В настоящее время транспортная полиция ведет проверку.