Общество

Оцепление и спецслужбы: что произошло в аэропорту Шымкента

спецслужбы, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 14:00 Фото: gov.kz
Жителей и гостей Шымкента напугало оцепление аэропорта и спецслужбы. Но, как выяснилось, повода для беспокойства нет – в Международном аэропорту Шымкента сегодня, 6 декабря 2025 года, проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими кадрами, которые встревожили пассажиров, поделились с Kazinform.

Фото: inform.kz

О проведении антитеррористического учения в Шымкенте ранее предупредил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом:

"5-6 декабря 2025 года в Шымкенте планируется проведение антитеррористического учения. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении".

В этих целях, как сообщалось, предусмотрены ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

"Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов".Шымкентский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Об антитеррористических учениях ранее предупреждали жителей Павлодарской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
