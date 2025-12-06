Оцепление и спецслужбы: что произошло в аэропорту Шымкента
Жителей и гостей Шымкента напугало оцепление аэропорта и спецслужбы. Но, как выяснилось, повода для беспокойства нет – в Международном аэропорту Шымкента сегодня, 6 декабря 2025 года, проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
Соответствующими кадрами, которые встревожили пассажиров, поделились с Kazinform.
О проведении антитеррористического учения в Шымкенте ранее предупредил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом:
"5-6 декабря 2025 года в Шымкенте планируется проведение антитеррористического учения. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении".
В этих целях, как сообщалось, предусмотрены ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
"Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов".Шымкентский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Об антитеррористических учениях ранее предупреждали жителей Павлодарской области.
