Кто ведет Twitter Токаева

Касым-Жомарт Токаев сам ведет свои социальные сети. Об этом сказал его пресс-секретарь Берик Уали, передает zakon.kz.

Есть мнение, что социальные сети некоторых госслужащих ведут помощники или пресс-служба. Нет, я не ошибусь, если скажу, что глава государства твиты проверяет, пишет сам, - сказал Берик Уали в интервью телеканалу "Хабар".

Он сказал, что Президент дает поручения через твиты. В пример привел случай с государственным флагом. В Twitter он дал поручение пересмотреть правила использования госсимволов. И вот теперь в стране расширен перечень мест, где можно демонстрировать флаг.

Ранее Берик Уали объяснял, почему Президент пишет твиты поздней ночью. По его словам, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, Касым-Жомарт Токаев работает практически без выходных. Из-за плотного графика свободное время у Президента появляется лишь вечерами. Именно с этим и связаны, по словам Уали, поздние твиты главы государства.