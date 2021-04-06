"Колено Шовина было не на шее Флойда". В США идет суд по резонансному делу

В Миннеаполисе США проходит судебный процесс по делу о смерти Джорджа Флойда, чья гибель спровоцировала крупнейшие в стране акции протеста. На судебном заседании начальник полиции Миннеаполиса Медерия Аррадондо заявил, что теперь уже бывший полицейский Дерек Шовин нарушил политику департамента при задержании. Тогда как адвокат подсудимого утверждает, что колено полицейского было не на шее, а на лопатке Флойда, передает zakon.kz.

Нарушение заключалось в применении силы при аресте Джорджа Флойда, пишет Day.Az со ссылкой на FoxNews.

Медерия Аррадондо отметил в суде, что полицейские обязаны вести тактику сглаживания конфликта в случаях, когда это возможно, чтобы избежать или свести к минимуму применение силы во время задержания.

То, как г-н Шовин удерживал господина Флойда, не соответствует тренировкам и определенно не является частью нашей этики и наших ценностей, - цитирует Аррадондо BBC.

Он уволил Шовина и еще троих офицеров, причастных к делу, через несколько дней после смерти Флойда в мае прошлого года.

Похожего мнения придерживается обвинение. Джери Блэквелл, выступающий со стороны обвинения, заявил, что Шовин нарушил свою клятву полицейского, когда более девяти минут стоял коленом на шее Флойда и не прислушался к его просьбе о помощи. Флойд, по мнению обвинения, был беззащитен и полностью находился под контролем полиции, поэтому такой прием задержания не был необходим.

Адвокат бывшего офицера полиции заявляет, что тот не виновен в смерти Флойда.

Кадры, где Шовин ставит колено на шею парня, служат главным доказательством его вины. Но в суде адвокат Эрик Нельсон показал съемку с видеорегистратора офицера, работавшего вместе с Дереком. На них видно, что Шовин ставит колено не на шею, а на лопатку Флойда. На этом основании Нельсон призвал присяжных "не ограничиваться 9 минутами и 29 секундами", а рассмотреть все обстоятельства дела, пишет Mash.

Также Нельсон намерен доказать в суде, что не асфиксия стала причиной смерти Флойда. По его словам, вскрытие не показало этого. Он считает, что Флойд скончался из-за нескольких факторов. Это наркотическая интоксикация (в его крови были обнаружены следы фентанила и метамфетамина), болезнь сердца и высокое давление. Адреналин, который повысился из-за борьбы с полицейскими, сказался на уже нездоровом сердце. В приобщенном к делу медицинском отчете указано, что если бы Флойда нашли мертвым в доме, то в качестве причины была бы указана передозировка наркотическими веществами, пишет РБК.

25 мая 2020 года Флойда задержали по подозрению в использовании фальшивых купюр в магазине. На разлетевшейся в Сети записи видно, как Шовин во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Тот кричал, что не может дышать, но полицейские на это никак не реагировали. В скором времени Флойд скончался в больнице.

На следующий день четверых сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Флойда, уволили. Позже им были предъявлены обвинения, а затем арестовали.

Смерть Флойда спровоцировала волну протестов, переросших в массовые беспорядки, а также погромы по всей стране. Протестные акции были поддержаны и в других странах мира. На фоне смерти Джорджа Флойда всемирную популярность получило общественное движение Black Lives Matter, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.