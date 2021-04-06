Крушение самолета под Алматы: что известно о состоянии пострадавших

Состояние двоих членов экипажа, пострадавших при крушении военного самолета АН-26 под Алматы, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщила представитель Управления здравоохранения Лаура Мырзагали, передает zakon.kz.

Мы действительно боремся за их жизнь. Сейчас у них идет стабильно тяжелое состояние, они находятся в 4 ГКБ. С первых дней наши врачи оказали необходимую правильную помощь. Сейчас мы молим Бога, чтобы они действительно поправились и вернулись в наши ряды. Пока у них состояние стабильно тяжелое, - сказала она.

13 марта в Алматы упал самолет КНБ. На борту находились шесть человек, четверо из них погибли, двоих госпитализировали.

Пациент 1987 года рождения поступил в больницу с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой. Пациент 1996 года рождения поступил с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени.