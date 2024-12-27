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#Крушение самолета в Актау
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Общество

Четверо в реанимации: что известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Актау

Что известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 13:16 Фото: Минздрав РК
В Мангистауской областной многопрофильной больнице 27 декабря рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

По данным медиков, в настоящее время в больнице лечат шесть пациентов. 

"Из них четверо в реанимации. Состояние одного из пациентов очень тяжелое. Состояние остальных троих стабильно тяжелое. Два пациента продолжают лечение в травматологическом отделении", – сообщили в больнице.

Из шести пациентов, находящихся на лечении в областной многопрофильной больнице, трое граждан Азербайджана, трое гражданин из Кыргызстана. Они получают полное лечение.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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