В Алматы упал самолет КНБ. Главное

Под Алматы при посадке потерпел крушение военный самолет АН-26. Ниже будет представлена информация об упавшем воздушном судне, передает zakon.kz.
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По данным из открытых источников, АН-26 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в КБ Антонов. Он является модификацией исходной модели АН-24.
Благодаря большой ширине проема грузового люка (2,4 м) и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. АН-26 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ и одним дополнительным реактивным РУ-19А-300, установленным в правой гондоле основного двигателя. В Китае был разработан и выпускается Xian Y-7, созданный на базе Ан-26.
В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация АН-26-100 с вместимостью до 43 человек.
Самолеты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации и имеют недостаток - отсутствие багажных полок. Всего построено 1 403 самолета этого типа.
По данным МЧС РК, 13 марта в 17:25 поступила информация от диспетчерской службы аэропорта Алматы о том, что в 17:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.
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По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.
По данным ведомства, на месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы.
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Также на месте крушения самолета работает 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения "109".
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Возгорание самолета было ликвидировано в 18:02.
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