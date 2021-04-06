Что запрещено делать коллекторам в отношении должников

Если на вас коллекторы оказывают давление путем применения угроз, насилия, оскорбления или мошенничества, то необходимо обратиться в правоохранительные органы, сообщает zakon.kz.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, вам приходится взаимодействовать с коллекторами – в этом нет ничего страшного. Ведь если действовать в правовом поле, то можно обойтись без последствий, как для своего финансового положения, так и для своих нервов. Кто такие коллекторы и как с ними правильно работать – на эти и другие вопросы разъяснения дает Fingramota.kz.

Коллекторское агентство это…

Коллекторское агентство – организация, которая специализируется на взыскании задолженности с физических и юридических лиц.

Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью.

Где можно получить сведения о коллекторских агентствах

Коллекторское агентство вправе осуществлять свою деятельность только после прохождения учетной регистрации в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) и включения его в Реестр коллекторских агентств.

Проверить, имеется ли у коллекторского агентства учетная регистрация, а также место нахождения, сведения об интернет-ресурсе, телефоны коллекторских агентств можно на официальном интернет-ресурсе Агентства в разделе "Реестр разрешений и уведомлений".

Какими правами наделены коллекторские агентства

В рамках законодательства Республики Казахстана, коллекторские агентства наделены следующими правами:

- осуществлять свою деятельность на основании договора о взыскании задолженности заключенного с кредитором;

- осуществлять сбор информации, связанной с задолженностью;

- получать у кредитора документы (оригиналы и копии), разъяснения и информацию;

- обращать взыскание в судебном порядке по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, право (требование) по которому коллекторским агентством приобретено у кредитора;

- выступать представителем кредитора в суде;

- запрашивать у третьих лиц информацию о должнике, ранее предоставленную должником при заключении договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита.

Как коллекторские агентства взаимодействуют с должником или его представителем и третьим лицом

Коллекторское агентство вправе взаимодействовать с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, способом:

- телефонных переговоров;

- личных встреч;

- письменных (почтовых) уведомлений, направляемых должнику - физическому лицу по месту жительства (юридическому адресу), должнику - юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу);

- текстовых, голосовых и иных сообщений по сотовой связи;

- посредством сети Интернет.

Важно знать, что при первичном контакте, взаимодействия коллекторского агентства с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, должно осуществляться с сообщением о (об):

- наименовании коллекторского агентства и номере учетной регистрации в реестре коллекторских агентств;

- месте нахождения коллекторского агентства;

- фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должности лица, которое осуществляет взаимодействие с должником;

- наименовании кредитора;

- передаче кредитором задолженности в работу коллекторскому агентству;

- структуре задолженности, остатке просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита;

- ответственности и иных обязательствах должника, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита, законами РК, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита.

При первичном контакте коллекторское агентство также обязано информировать должника и его представителя об их праве обратиться в коллекторское агентство с письменным заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения задолженности, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают их (его) ходатайство об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита

Какие действия коллекторских агентств относятся к недобросовестным и соответственно запрещены

В частности, такими действиями являются:

- использование иных способов взаимодействия с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, не предусмотренные Законом о коллекторской деятельности;

- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию должника, и его представителя, либо разглашение сведений, которые могут причинить им имущественный вред;

- совершение противоправных действий, посягающие на права и свободы должника и его представителя, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение им имущественного и иного вреда;

- оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

- введение должника, его представителя в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

- принятие денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;

- требование погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

- разглашение охраняемой законами РК тайны, полученной от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами РК.

Имеют ли право коллекторские агентства блокировать банковский счет должника

У коллекторских агентств нет прав на осуществление блокировки банковского счета должника, а также на взыскание задолженности в безакцептном порядке путем выставления платежных требований к счетам должников.

Аресты на банковские счета могут налагаться только на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством и законом об исполнительном производстве.

Для выяснения причин наложения ограничений на банковский счет необходимо проверить свои данные через единый реестр должников и временно ограниченных на выезд должников или обратиться в банк, где открыт счет.

Имеют ли право коллекторские агентства забрать имущество должника

Производить опись и арест имущества должника имеет право только частный судебный исполнитель. Продажу имущества в рамках исполнительного производства с торгов для погашения просроченных долгов проводят частные судебные исполнители.

Какие права и обязанности установлены для должника и его представителя?

Должник и (или) его представитель вправе:

- получать у кредитора сведения о коллекторском агентстве, осуществляющем досудебные взыскание и урегулирование задолженности;

- обратиться к кредитору с заявлением об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, связанных с исполнением обязательств по указанному договору, с обоснованием причин такого обращения;

- оспаривать требования коллекторского агентства как полностью, так и в части, в том числе в суде;

- обратиться в уполномоченный орган с жалобой на действия (бездействие) коллекторского агентства;

- обратиться в государственное кредитное бюро и (или) к кредитору для получения справки об отсутствии задолженности перед кредитором при полном ее погашении;

- самостоятельно фиксировать процесс взаимодействия с работниками коллекторского агентства с помощью средств аудио- и (или) видеотехники.

Должник и его представитель обязаны:

- своевременно информировать коллекторское агентство об изменении своего места жительства, о перемене имени, отчества, фамилии, замене документов, удостоверяющих личность, об изменении контактной информации, используемой для связи с ними (ним), и способа связи;

- по запросу коллекторского агентства раскрывать достоверную информацию об уровне доходов и расходов, месте жительства, наличии имущества, на которое в соответствии с законодательством РК может быть обращено взыскание для погашения задолженности;

- осуществлять взаимодействие по урегулированию задолженности с коллекторским агентством;

- в течение 15 рабочих дней рассмотреть предложенные кредитором условия погашения задолженности и сообщить коллекторскому агентству либо кредитору условия, подходящие для должника.

Как можно урегулировать задолженность в досудебном порядке?

Необходимо выстраивать диалог с коллекторским агентством и не избегать взаимодействия с ними по урегулированию задолженности.

Важно знать, что во время досудебных переговоров должнику предоставляется возможность урегулировать задолженность в цивилизованном порядке и закрепить порядок и сроки возврата долгов.

В рамках досудебного порядка урегулирования задолженности должник и (или) его представитель в течение 30 календарных дней после даты их (его) информирования коллекторским агентством могут обратиться в коллекторское агентство с письменным заявлением об изменении условий договора.

В заявлении необходимо раскрыть сведения о причинах возникновения задолженности, а также предоставить достоверную информацию о текущем финансовом и социальном положении, месте жительства и наличии имущества.

Коллекторское агентство в течение 10 календарных дней после получения заявления обязано направить его кредитору.

Кредитор в течение 15 календарных дней после дня получения письменного заявления рассматривает предложенные условия изменения договора и в письменной форме информирует коллекторское агентство о (об):

- согласии с предложенными изменениями в договор;

-отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Коллекторское агентство в течение 10 календарных дней после получения решения, принятого кредитором, информирует о нем должника.

Как урегулировать спорные вопросы с коллекторами

В случае возникновения спорных и конфликтных вопросов с коллекторскими агентствами должник может оставить заявку на сайте https://stop-collector.kz/ Национальной Палаты Коллекторов Казахстана, связаться по номеру телефона +7707 573 00 00 или обратиться в Ассоциацию Коллекторов Казахстана по номеру телефона +7776 508 33 00.

Что делать, если вы считаете, что ваши права нарушены

Для проверки на предмет соблюдения коллекторскими агентствами законодательства РК должник может обратиться в Агентство с письменным заявлением посредством:

- электронной почты: info@finreg.kz;

- в письменной форме по адресу: А15С9Т5, г.Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21;

- в Управление региональных представителей Агентства (по месту жительства);

- по телефону горячей линии: +7 (727) 237 1000.

К заявлению необходимо приобщить любые дополнительные сведения, аудио- и видеозаписи. Если в результате проверки нарушение подтвердится, к коллекторскому агентству будут применены соответствующие меры.

Обращаем внимание, что в случае, если на Вас оказывают давление путем применения угроз, насилия, оскорбления или мошенничества, то необходимо обратиться в правоохранительные органы, поскольку ответственность за такие действия предусмотрена Уголовным кодексом РК.