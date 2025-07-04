Как в Казахстане проходит принудительная продажа имущества должников

Подробно о порядке реализации имущества должника в счет погашения задолженности рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Известно, что в целях обеспечения исполнения налоговых обязательств органы государственных доходов применяют предусмотренные законодательством меры в отношении имущества налогоплательщика.

Так, процедура включает в себя четыре ключевых этапа.

1. Решения об ограничении в распоряжении имуществом.

В соответствии со статьей 120 Налогового кодекса ограничение в распоряжении имуществом применяется в случае:

наличия налоговой задолженности;

обжалования результатов налоговой проверки (за исключением налогоплательщиков, находящихся на налоговом мониторинге).

2. Опись имущества.

После вручения налогоплательщику соответствующего решения составляется акт описи имущества.

Стоит уточнить, что описи подлежит любое имущество, за исключением скоропортящихся товаров. Налогоплательщик обязан предоставить подтверждающие документы, после чего проводится инвентаризация.

3. Обращение взыскания и передача данных для реализации

В течение трех рабочих дней с момента вынесения постановления об обращении взыскания сведения о должнике и его имуществе направляются на электронную площадку e-qazyna.kz.

Примечательно, что реализации может подлежать как имущество самого должника, так и залоговое имущество третьих лиц.

4. Реализация имущества.

Стартовая цена определяется в течение 7 рабочих дней на основании оценки. Если имущество не реализовано после двух аукционов и задолженность не погашена, налоговый орган вправе произвести опись другого имущества, отменив ранее составленный акт.

Далее приведены статистические данные.

Например, по стране в 2024 году с торгов в счет погашения налоговой задолженности реализовано имущество на сумму 1 479 млн тенге, а за 6 месяцев 2025 года – 693 млн тенге (нежилые помещения, земли, транспорт, спецтехника).

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