В Казахстане штрафы для коллекторов выросли вдвое

С 13 марта 2025 года начали действовать поправки в КОАП, предусматривающие также усиление ответственности коллекторских агентств и его работников за нарушение требований, предъявляемых к порядку взаимодействия с должниками при взыскании задолженности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Агентстве по регулированию развития финансового рынка сообщили, что для предупреждения правонарушений, а также повышения ответственности коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при осуществлении коллекторской деятельности в 2 раза увеличены размеры штрафов (часть первая статьи 211-1 КОАП РК):

для субъектов малого предпринимательства – со 100 МРП (393 200 тенге в 2025 году) до 200 МРП (786 400 тенге);

для субъектов среднего предпринимательства – с 200 МРП до 400 МРП (1 572 800 тенге );

); для субъектов крупного предпринимательства – с 300 МРП (1 179 600 тенге) до 600 МРП (2 359 200 тенге).

Увеличены также размеры штрафов за нарушение коллекторскими агентствами правил осуществления коллекторской деятельности с 50 МРП до 100 МРП для субъектов малого предпринимательства, со 100 МРП до 200 МРП для субъектов среднего предпринимательства и со 150 МРП до 300 МРП для субъектов крупного предпринимательства.

Кроме того, статья 211-1 КОАП РК дополнена новым составом правонарушения, предусматривающим введение персональной ответственности работников коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при взаимодействии с должниками или их представителями. Размер штрафа по данному нарушению установлен в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Ранее мы рассказали, что принимать на службу в полицию будут по новым правилам.