Кого коснется налог на мобильные переводы

В Министерстве финансов заверяют, что налог на мобильные переводы коснется только бизнесменов. Для этого в ведомстве предлагают разделить переводы на личные и предпринимательские, передает zakon.kz.

3 марта на заседании Мажилиса депутат Максат Раманкулов обратился с запросом к министру финансов. Он просил дать официальное разъяснение планов налогообложения онлайн-переводов, и внятно рассказать для чего оно нужно.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в ответе на депутатский запрос рассказал, что с каждым годом казахстанцы все больше используют онлайн-переводы. Мгновенные переводы предназначены исключительно для транзакций между физическими лицами, но их повсеместно начали использовать в предпринимательской деятельности. И это при том, что согласно условиям договора банка клиент обязуется не использовать счет и карту для коммерции.

Используя такой вид платежа, недобросовестные предприниматели не выдают кассовые чеки (за 2020 год поступило свыше 17 тысяч жалоб), обороты не отражаются в налоговых отчетностях, переводы поступают в адрес третьих лиц, которые не имеют отношения к бизнесу или не зарегистрированы в качестве субъектов бизнеса. В итоге нарушаются нормы Налогового кодекса.

Поэтому министерство совместно с Нацбанком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов и банками второго уровня думают над тем, как законодательно урегулировать этот вопрос. Они предлагают разделить онлайн-переводы на личные и предпринимательские.

На сегодня определен ряд предложений и законодательных инициатив:

- использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательской деятельности;

- передача сведений по ним в органы государственных доходов (по аналогии действующей нормы Налогового кодекса по передаче сведений по POS-терминалам);

- определение понятия "мобильных платежей";

- разработка системы управления рисками, определяющей с максимальной вероятностью признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.

Министр уверяет, что указанные инициативы не являются новым видом налога. Они направлены на правильность и полноту отражения сведений в налоговых отчетностях и уплате налогов.

При этом отмечаем, что предполагаемые меры не коснутся переводов физических лиц в личных целях, - написал Ерулан Жамаубаев.

В Минфине также сообщили, что прежде чем привлечь недобросовестного бизнесмена к ответственности, его будут тщательно проверять.

В целях выявления недобросовестных предпринимателей, помимо предполагаемой системы управлениями рисками, будут собираться комплекс доказательной базы. К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, наличие жалоб поступающих со стороны потребителей о фактах получения продавцом перевода и не выдачи фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендации органов государственных доходов. По итогам тщательного анализа, в адрес таких лиц будут направлены уведомления для самостоятельного устранения нарушений, - сообщил министр.

Ерулан Жамаубаев написал, что банки уже согласны с новшествами. Поправки не затронут личные переводы физлиц. Но для того, чтобы безболезненно внедрить новшества будут проводиться обсуждения с бизнес-сообществом.

Вопрос обложения налогом денежные переводы казахстанцев поднимался в 2019 году. В феврале этого года первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов сказал, что нужно охватить налогообложением денежные переводы потребителей предпринимателям.