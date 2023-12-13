Мобильные переводы казахстанцев: кому не стоит переживать из-за налогов

Фото: unsplash, primeminister.kz

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 13 декабря 2023 года рассказал, будут ли облагаться налогом мобильные переводы между родителями, которые собирают на новогодние подарки детям в школах и детских садах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев напомнил, что закон, регулирующий мобильные переводы, был принят в 2022 году. "Сейчас идет апробирование с банками, идет пилотный проект, то есть мы поставили критерии – 100 переводов по одной карточке в течение трех месяцев. Мы будем наблюдать. Эти критерии условные, мы можем скорректировать, исходя из реалии жизни, могут быть меньше, могут быть больше, но тем не менее, на что направлен закон? Этот закон принят еще в прошлом году и направлен на то, чтобы те мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом. А если это простые переводы между родными, коллегами, бывают разные случаи, понятно, что это не относится к предпринимательской деятельности и не будет облагаться налогом", – заявил он. Основная цель закона, по его словам, – фискализация тех переводов, которые часто проводятся. "Мы говорим бизнесу, открывайте для этого специальную карту, специальный счет и можете сколько угодно осуществлять переводы и зарегистрироваться по определенному виду предпринимательской деятельности и уплачивать налоги. К этому мы подводим тот бизнес, который работает в тени. В таких случаях (когда родители собирают на подарки детям, как сейчас на Новый год. – Прим. ред.) не будут приниматься меры налогового воздействия, поскольку мы знаем, что это разовые сборы. По таким сборам риск не будет срабатывать. Они будут срабатывать по тем людям, у которых есть бизнес – магазин, или если кто-то работает водителем такси, продает овощи и фрукты на рынке, то есть те люди, которые непосредственно занимаются бизнесом", – резюмировал Ерулан Жамаубаев. 31 июля 2023 года в КГД напомнили предпринимателям об ответственности за продажу товаров через мобильные переводы. Читайте также Глава Минфина дал рекомендации казахстанцам при сдаче декларации

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