Новую дорогу смыло в Актобе

В Актобе испытания весной не выдержала новая дорога - ее смыло талыми водами, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", в пригородном поселке Акжар-2 потоки талой воды разрушили проезжую часть - размыто около 200 м покрытия. Местные жители сняли на видео провалившийся асфальт и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что дорожное полотно буквально "висит" в воздухе.

По словам акжарцев, участок отремонтировали совсем недавно, вот только водосток почему-то не сделали.

Водосток не построили, ливневой канализации нет, а вода же по прямой вниз стекает. Асфальт проложили, а толку? Все равно, что деньги в землю закопали! Грузовик если поедет, он просто провалится здесь! Дорогу совсем недавно сделали, год или два года назад. житель Актобе Бекболат Шуиншбаев

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Как сообщается, ремонт данной дороги в поселке Акжар-2 завершили в 2019 году.

По словам чиновников, восстанавливать асфальтовое покрытие и обустраивать ливневую канализацию подрядчик будет за свой счет, так как гарантийный срок еще не вышел.

Отмечается, что опасный участок пока огородили.

В поселке Акжар принимаются меры для обеспечения безопасности. Сейчас с холмов сходит талая вода. Чтобы остановить поток, мы завезли туда инертные материалы, дорогу закрыли в целях безопасности. главный специалист аппарата Акима Актобе Турсын Жаманбаева