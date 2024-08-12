Когда в Алматы завершат ремонт дорог

В акимате Алматы 12 августа 2024 года рассказали, когда планируется завершить ремонт дорог, сообщает Zakon.kz.

По поручению акима города Ерболата Досаева, ремонт магистральных улиц будет завершен до конца августа, районного значения – до конца октября.

В акимате отметили, что при ремонте 20 магистральных улиц применяется полимерасфальтобетон, направленный на повышение прочности дорожного покрытия. Ремонтируемые участки перекрываются на 36 часов – столько должна остывать обновленная смесь.

"Работы по фрезеровке и укладке асфальта проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. В целях повышения безопасности на дорогах в рамках среднего ремонта создаются дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы, производятся ремонт тротуаров и замена поврежденных арычных лотков", – добавили в ведомстве.

В Алматы в текущем году средним ремонтом будет охвачено 274 улицы протяженностью 250 км. Таким образом, долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 92%.

Утром 12 августа стало известно, что временно ограничили движение по пр. Рыскулова в восточном направлении, от ул. Кудерина до ул. Бокейханова, из-за дорожных работ.