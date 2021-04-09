Назван вклад академика Зиманова в становление казахстанской государственности

Сегодня, 9 апреля казахстанские ученые-юристы приняли участие в республиканской научно-практической конференции "Историко-правовые основы становления современной государственности и национального законодательства Республики Казахстан в период независимости", прошедшей при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Организаторы онлайн-мероприятия — НИИ публичного права, НИИ частного права, Высшая школа права "Әділет" Каспийского университета, НИИ права при Университете "Туран", Казахский университет международных отношений и мировых языков — посвятили свои научные доклады анализу вклада ученого-правоведа, общественно-политического деятеля периода независимости Казахстана, доктора юридических наук, академика Салыка Зиманова в становление и развитие современной государственности Казахстана.

Модератором встречи выступил заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов. Открывая пленарное заседание научно-практической конференции, посвященной 100-летию академика Национальной академии наук Республики Казахстан Салыка Зиманова, он отметил, что "Корифей юридической науки совместно с другими признанными юристами страны, будучи в команде Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, принимал самое активное участие в формировании новой казахстанской государственности. На заре становления независимого Казахстана опыт и знания блестящего юриста оказались очень востребованы".

Авторитет Салыка Зимановича в научном мире неоспорим, его научные труды стали классикой, и с большим интересом изучаются новыми поколениями ученых, студентами в вузах, поскольку в них вложен огромный труд и талант выдающегося современника. Им подготовлена целая плеяда высококвалифицированных кадров — ученых и профессиональных юристов, многие из которых сегодня участвуют в конференции и по достоинству оценят колоссальные научные достижения своего учителя, — добавил спикер.

От имени одного из организаторов конференции ученых поприветствовал Ректор Каспийского Университета, кандидат юридических наук, PhD, профессор Жолдасбек Нусенов. Он поблагодарил Фонд Нурсултана Назарбаева за "тесное сотрудничество и ту неизменную поддержку, которую Фонд оказывает в проведении научных мероприятий различного уровня".

Эта конференция также проводится на площадке Фонда Нурсултана Назарбаева, и это не случайно. Думаю, мы все помним теплые слова Елбасы Нурсултана Назарбаева о неоценимом вкладе Салыка Зимановича в развитие казахстанской юридической науки, в процветание независимого государства. Отмечая то, что Салык Зиманович был примером человечности и мудрости, аксакалом весов справедливости, разделяем его глубокую убежденность, что этот человек со светлой душой и чистым сердцем, посвятивший жизнь служению народу, навсегда сохранится в народной памяти, — сказал руководитель одного из ведущих вузов страны по подготовке юридических кадров.

В рамках научной дискуссии ученые-юристы, представители разных отраслей, ученики и последователи Салыка Зиманова обсудили самый широкий круг вопросов, которые входили в сферу научных интересов ученого на протяжении всей его активной творческой жизни.

В частности, директор НИИ частного права Каспийского университета, доктор юридических наук, профессор, академик НАН РК Майдан Сулейменов в своем докладе рассмотрел вклад ученого, как основоположника юридической науки в Казахстане.

Научный анализ и идеи Зиманова о форме государства независимого Казахстана представил кандидат юридических наук, профессор Еркеш Нурпеисов.

Участники конференции также провели анализ правовых взглядов академика на становление судебной власти в Республике Казахстан, изучили вопросы становления и развития парламентаризма в Казахстане в трудах Зиманова, рассмотрели вклад ученого в методологию изучения общетеоретических проблем казахстанской правовой науки и мн. др.

Все, кому посчастливилось учиться у Зиманова или работать с ним, всегда отмечали остроту его ума, кипучую энергию, четкость и ясность в изложении своих идей, доступный для любого неискушенного человека язык их изложения, стремление принести максимальную пользу в любом деле, которым он занимался, принципиальность, смелость, внимательность, доброжелательность, честность, порядочность, справедливость, отзывчивость и многие другие его качества. заместитель директора НИИ права Университета "Туран", главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, доктор юридических наук, профессор Лейла Жанузакова

Добавим, что Салык Зиманов опубликовал свыше 400 научных работ по актуальным проблемам теории и истории государства и права, конституционного права. Его научные интересы простирались от исследования древних институтов казахского права до современных проблем устройства государства, совершенствования организации и деятельности его органов, определения перспектив правового развития нашей страны.

В завершении встречи, ученые сошлись во мнении, что очень важно, чтобы современные и будущие поколения студентов, научных сотрудников, преподавателей, государственных служащих, общественных деятелей, причем не только юристов, но и представителей любых других профессий, помнили о Салыке Зимановиче Зиманове, как о замечательном сыне казахстанского народа, а также изучали и знали его творческое и научное наследие.