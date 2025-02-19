В Казахстане запретят проводить реставрационные работы памятников без утвержденного плана

Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила и условия проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры проводятся на основе утвержденного уполномоченным органом плана научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры для обеспечения сохранности, возрождения, воссоздания исторического, архитектурно-художественного облика объектов историко-культурного наследия.

При этом проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры вне плана не допускается.

План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Указывается, что государственные органы, местные исполнительные органы, а также физические и юридические лица представляют предложения в уполномоченный орган в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому году.

Уполномоченный орган обеспечивает формирование предварительного плана научно-реставрационных работ в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году и в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.

Предусмотрено, что внесение изменений в утвержденный план научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры осуществляется уполномоченным органом на основании предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

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