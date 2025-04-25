Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры: внесены изменения
В частности, уточняется, что научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры на территории республики осуществляются на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.
Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами.
Так, говорится, что научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры.
Проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры вне плана не допускается.
План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.
Государственные и местные исполнительные органы, а также физические и юридические лица представляют предложения в уполномоченный орган в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому году.
Уполномоченный орган обеспечивает формирование предварительного плана научно-реставрационных работ в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году, и утверждает в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.
Внесение изменений в утвержденный план научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры осуществляется уполномоченным органом на основании предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.
Приказ вводится в действие с 5 мая 2025 года.
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