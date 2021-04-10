Где можно получить прививку от COVID-19 в Алматы

В Алматы вакцинация проходит во всех поликлиниках, также рынках и торговых центрах. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города, передает zakon.kz.
В прививочных пунктах Алматы продолжается вакцинация целевых групп, определенных Минздравом, пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями.
Вакцинация проходит во всех поликлиниках Алматы, также рынках и ТРЦ:
Жетысуский район - ТД Адем 1 этаж, ТД Алтын Тараз и дом Культуры Кемел;
Алатауский район - Рынок Акбулак, Рынок Кенжехан, Ожет, ТРЦ БакОрда;
Турксибский район - рынки Турксиб и Семиречье, открыты ПП в Доме Школьников-6, во Дворце Школьников-7, и АО ЖДБ;
Алмалинский район – в Мега парке;
Ауэзовский район - Азия парк, Гранд парк, Алматы Молл, Спутник, Москва.
Сообщается, что вчера, 9 апреля прививку от коронавируса получили 8 650 жителей Алматы.
Всего с 1 февраля в городе вакцину получили 57 810 человек. Из них получили оба компонента вакцины 13 857.
На прошлой неделе в Алматы стали вакцинировать всех желающих от коронавирусной инфекции. В Управздраве сообщили, что это была тестовая вакцинация. Массовая вакцинация может начаться 13 апреля.
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