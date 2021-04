Еще одна гибель афроамериканца вызвала протесты в Миннесоте

В Бруклин-Сентер (штат Миннесота) около 500 человек вышли на протесты, сообщает zakon.kz.

Это произошло после того, как 11 апреля полицейский при задержании застрелил 20-летнего афроамериканца Данте Райте.

По данным местной газеты, полиция при разгоне протестующих использовала газ и резиновые пули.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN