"Да кто ты такой?". Imanbek побывал на Comedy Club

Обладатель Grammy Иманбек Зейкенов из Казахстана стал гостем российского телешоу Comedy Club, сообщает zakon.kz.

Павел Воля и Гарик Харламов рассказали на шоу, кто такой Иманбек. И Воля пошутил, что все казахи которые сейчас смотрят, выпрямились.

Иманбек в шуточной форме рассказал, что он делал до того, как ему вручили Grammy.

Пил кумыс, и еще когда приезжал поезд он закреплял его башмаком. (...) Еще он сигналист, - смеется он.

Также Иманбек рассказал, что стал заниматься музыкой три года назад. Когда Воля стал удивляться и спрашивать: "Три года назад и кто он такой?". Иманбек ответил, что он везунчик.

Харламов и Воля разыграли для Иманбека сцену про Grammy.

Когда я написал "Roses", я не работал на железной дороге еще, а когда я номинировался на Grammy я уже не работал на железной дороге. Железная дорогая так сильно не относится к этой истории, - ответил Иманбек на их шутки про железную дорогу.

Воля был удивлен, что Иманбек ездит на LADA Priora и первый раз летал за границу.

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Иманбек Зейкенов получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Он получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.