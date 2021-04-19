В РФ ответили на заявление США о последствиях в случае смерти Навального

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление США о последствиях для России в случае смерти в тюрьме Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что для России "будут последствия" в случае смерти Алексея Навального.

Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, - как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так, - сказал Бальбек.

Он добавил, что не удивится, если Навальный расскажет российским следственным органам "некоторые откровения о своем сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни".