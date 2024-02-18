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Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти мужа

Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти мужа Фото: instagram/navalny
Супруга российского политика Алексея Навальная Юлия опубликовала в своем Instagram первый пост после его смерти, сообщает Zakon.kz.

Юлия Навальная разместила их совместное фото.

"Я тебя люблю", — написала она в подписи к фото.

Последний пост Алексея Навального в Instagram был размещен 14 февраля. В нем политик признался в любви к своей супруге.

"Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом, каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее", – написал он.

47-летний российский общественный деятель Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ 16 февраля 2024 года. Согласно заявлению УФСИН России по ЯНАО, осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

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