Казахстанские пятиборцы завоевали первое место на этапе Кубка мира

11 апреля завершился этап Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии. Лидеры сборной Казахстана Елена Потапенко и Владислав Мищенко в соревнованиях эстафета-микс завоевали золотую медаль, сообщает zakon.kz.

Всего выступало 19 команд со всего мира. По итогам пяти видов (плавание, фехтование, верховая езда, лазер-ран) команда из Казахстана набрала 1442 очков.

"Серебро" досталось команде из Беларуси, замкнули тройку призеров представители Южной Кореи.

Эстафета-микс:

Владислав Мищенко/Елена Потапенко (Казахстан) – 1442 Павел Тихонов/Ксения Клименкова (Беларусь) – 1420 Со Чанван/Ким Уньжу (Юж. Корея) – 1415.

Сейчас идет очень жесткая борьба на этапах Кубка мира, так как они являются рейтинговыми и отборочными к Олимпийским играм. Цель нашей команды на этих этапах- это набрать очки для попадания в финал Кубка мира, а для Елены Потапенко, это планомерная подготовка к Олимпиаде в Токио. Победа на этих соревнованиях показала, что наши спортсмены идут в правильном направлении, что работа тренерского штаба и всей команды осуществляется на хорошем уровне и приносит высокие результаты. Елена Потапенко и Владислав Мищенко в упорной борьбе выиграли этот этап Кубка мира, они с самого начала соревнований сделали себе хороший задел в фехтовании, затем с минимальными ошибками выступили в верховой езде, в остальных видах им удалось удержать свое преимущество, - прокомментировал выступление главный тренер национальной сборной Казахстана по современному пятиборью Леонид Зимарев.

В современном пятиборье Казахстана уже имеется 2 лицензии на ОИ 2021 в Токио, Елена Потапенко и Павел Ильяшенко завоевали олимпийские лицензии еще в 2019 году на чемпионате Азии в Китае.