Казахстанские пятиборцы завоевали первое место на этапе Кубка мира

11 апреля завершился этап Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии. Лидеры сборной Казахстана Елена Потапенко и Владислав Мищенко в соревнованиях эстафета-микс завоевали золотую медаль, сообщает zakon.kz.
Всего выступало 19 команд со всего мира. По итогам пяти видов (плавание, фехтование, верховая езда, лазер-ран) команда из Казахстана набрала 1442 очков.
"Серебро" досталось команде из Беларуси, замкнули тройку призеров представители Южной Кореи.
Сейчас идет очень жесткая борьба на этапах Кубка мира, так как они являются рейтинговыми и отборочными к Олимпийским играм. Цель нашей команды на этих этапах- это набрать очки для попадания в финал Кубка мира, а для Елены Потапенко, это планомерная подготовка к Олимпиаде в Токио. Победа на этих соревнованиях показала, что наши спортсмены идут в правильном направлении, что работа тренерского штаба и всей команды осуществляется на хорошем уровне и приносит высокие результаты. Елена Потапенко и Владислав Мищенко в упорной борьбе выиграли этот этап Кубка мира, они с самого начала соревнований сделали себе хороший задел в фехтовании, затем с минимальными ошибками выступили в верховой езде, в остальных видах им удалось удержать свое преимущество, - прокомментировал выступление главный тренер национальной сборной Казахстана по современному пятиборью Леонид Зимарев.
В современном пятиборье Казахстана уже имеется 2 лицензии на ОИ 2021 в Токио, Елена Потапенко и Павел Ильяшенко завоевали олимпийские лицензии еще в 2019 году на чемпионате Азии в Китае.
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