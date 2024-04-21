Пятиборцы из Казахстана завоевали "золото" на этапе Кубка мира в Турции

Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, наши спортсмены стали первыми в смешанной эстафете.

"Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко. Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с "золотом". Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казахстан едва не сотворил сенсацию на Кубке мира по современному пятиборью. Сборная Казахстана (микст) награждена серебряной медалью на этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в столице Египта – Каире.