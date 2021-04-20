Крушение военного самолета в Карагандинской области: стало известно о состоянии пилота

20 апреля 2021, 15:08
Фото: ehonews.kz

Состояние пилота, которого госпитализировали после крушения истребителя в Карагандинской области, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает zakon.kz.

Состояние летчика удовлетворительное. Находится под наблюдением врачей, - говорится в сообщении.

16 апреля в Карагандинской области потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Один из пилотов получил перелом грудного отдела позвонка, его госпитализировали.

Сообщалось, что на месте крушения самолета работает специальная комиссия по расследованию причин случившегося.


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