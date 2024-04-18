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Пилот и его собака спаслись после крушения самолета

Самолет, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 07:45 Фото: pixabay
Американский пилот одномоторного самолета спасся вместе со своей собакой после крушения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 14 апреля. По данным федерального агентства гражданской авиации США, пилот дал сигнал тревоги, после чего в 17:15 самолет рухнул. Управляющий судном объяснил, что у него возникли проблемы с двигателем.

Самолет "Пайпер PA-32 Чероки" упал в океан недалеко от побережья Южной Калифорнии. На борту находились только пилот и его питомец, которые направлялись из Санта-Моники в Лонг-Бич.

Мужчине и псу удалось вовремя выбраться из кабины и вплавь добраться до суши, где их встретили спасатели и шериф. По словам пожарного инспектора округа, пострадавшие получили незначительные травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте.

А самолет затонул. Сотрудники спецслужб зафиксировали его местоположение, но со дна так и не подняли.

В США авиакомпания запустила чартерные рейсы для собак из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Лондон.

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