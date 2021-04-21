Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест и разрешили выходить из дома, передает zakon.kz.

Срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елжана Биртанова продлить по 14 мая 2021 года. Разрешить выход из жилища с 8 утра до 19 часов вечера, - сказала судья.

Судья объяснила, что ходатайство адвоката было удовлетворено, потому что Биртанов ни разу не нарушал меру пресечения. Ему можно работать, "приносить пользу государству".

Ранее у Биртанова был полный запрет на общение с кем-либо, кроме членов семьи и адвокатов. Экс-министр спросил, может ли он теперь видеться, общаться с родственниками.

Суд понимает, что при выходе на работу будут люди, необходимо общаться. По остальной части все остается без изменения, - ответила судья.

3 ноября 2020 года в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Биртанова. Отмечалось, что экс-министра подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей. И 7 ноября его отпустили под домашний арест.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

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