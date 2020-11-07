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Елжан Биртанов отпущен под домашний арест

Об этом сообщил адвокат.

Фото : 24tv.ua7 ноября 2020, 12:30

Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов находится под домашним арестом, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Куряченко.

Куряченко отметил, что с сегодняшнего дня он находится под домашним арестом.

Он был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня.

Как отмечалось, Биртанов сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

3 ноября в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Елжана Биртанова. Отмечалось, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Позднее в суд Нур-Султана поступали поручительства за бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова от известных врачей и общественных деятелей. Они не верят в его виновность.

Также казахстанцы запустили акцию в поддержку экс-министра.


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