Санврача Шымкента вынудили смягчить карантин

Главного госсанврача Шымкента бизнесмены вынудили смягчить карантинные меры в городе. Порядка сотни предпринимателей, обозлившись на чиновника, потребовали его увольнения, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

У нас и так выручка упала. Многие сейчас держат Оразу, и ночью появляется возможность хоть немного заработать. А мы открыты только до 10. Пусть в СЭС работают лучше, чтобы уменьшить число заболевших. А то они нас ограничивают – и все. В этом их работа? предприниматель Арман Тансыкбаев

Отставки санитарного врача предприниматели требовали у акима Шымкента.

По словам владельцев заведений быстрого питания, очередной карантин их просто разорит.

Отмечается, что санврач города переписал постановление.

В постановлении – меры для "красной" зоны. Это не я их придумал. Регионы, у кого идет активный прирост, все живут по этим ограничениям. Но мы выслушали предпринимателей, их можно понять, поэтому в новом документе сказано, что работать на доставку и навынос они смогут круглосуточно. главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Толебаев

Шымкент с 15 апреля находится в "красной" зоне по распространению коронавируса, а 19 апреля санврач города подписал новое постановление об ужесточении санитарных норм.