В Казахстане отменили предельные цены на медицинские маски

Министр здравоохранения РК, министр торговли и интеграции РК подписали совместный приказ от 13 апреля 2021 года, а также председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК утвердил постановление "О признании утратившим силу некоторых совместных приказов", передает zakon.kz.

В частности, отменены совместные приказы от 15 октября 2020 года, 14 июля 2020 года и 6 апреля 2020 года, которые устанавливали предельные розничные цены для одноразовых трехслойных медицинских масок: 60 тенге, 85 тенге и 60 тенге за единицу соответственно.

Совместный приказ вводится в действие со 2 мая 2021 года.

Напомним, в прошлом году в период пандемии в Казахстане отмечался дефицит медицинских масок и местами происходила спекуляция и утаивание товара. Введение предельных цен на маски было вынужденной мерой до стабилизации ситуации.

В октябре прошлого года сообщалось о том, что предельные цены на маски снижены: Межведомственная комиссия определила предельную розничную цену на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски — 60 тенге. А в ноябре 2020-го министр здравоохранения предупредил, что предельные цены на медицинские маски отменят, так как ситуация с их наличием на рынке стабилизировалась, в регулировании цены больше нет необходимости.