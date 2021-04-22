Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Зеленского встретиться в "любой точке украинского Донбасса, где идет война", сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, Путин отметил, что, если Киев хочет восстановить отношения, Россия будет только приветствовать подобные стремления.

При этом российский лидер отметил, что готов принять Зеленского в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений. Однако Путин подчеркнул, что, если украинский президент намерен говорить о вопросах Донбасса, ему стоит сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с российской стороной.

Кроме того, президент России заявил, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих российско-украинские отношения.

Это касается как самих отношений, так и РПЦ, русского языка и российских граждан, проживающих на Украине, уточнил Путин, отметив, что в России о таком подходе "могут только сожалеть".

"Если президент Зеленский хочет начать восстановление российско-украинских отношений мы, будем это приветствовать", - сказал Путин. Если же речь идет о проблемах Донбасса, то Зеленскому, по словам президента России, "в первую очередь надо встречаться с руководителями ДНР и ЛНР", и "потом уже обсуждать это с представителями третьих стран".

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.