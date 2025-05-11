Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы России Владимира Путина провести переговоры для урегулирования конфликта между странами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал во всех своих официальных соцсетях. Лидер Украины назвал новость о возможности переговоров хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий.

Он подчеркнул, что весь мир ждал этого очень долго. И самый первый шаг к настоящему прекращению любой войны, по его словам, это прекращение огня.

"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – написал президент Украины.

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.



Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры "без предварительных условий" 15 мая в Стамбуле.

Утром 10 мая в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер. После переговоров в МИД Украины заявили, что страна и ее союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая 2025 года.