Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах
Соответствующий пост Зеленский опубликовал во всех своих официальных соцсетях. Лидер Украины назвал новость о возможности переговоров хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий.
Он подчеркнул, что весь мир ждал этого очень долго. И самый первый шаг к настоящему прекращению любой войны, по его словам, это прекращение огня.
"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – написал президент Украины.
Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025
Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить…
Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры "без предварительных условий" 15 мая в Стамбуле.
Утром 10 мая в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер. После переговоров в МИД Украины заявили, что страна и ее союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая 2025 года.