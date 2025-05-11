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Мир

Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах

Украина, президент Украины, Владимир Зеленский , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 12:56 Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы России Владимира Путина провести переговоры для урегулирования конфликта между странами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал во всех своих официальных соцсетях. Лидер Украины назвал новость о возможности переговоров хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий.

Он подчеркнул, что весь мир ждал этого очень долго. И самый первый шаг к настоящему прекращению любой войны, по его словам, это прекращение огня.

"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – написал президент Украины.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры "без предварительных условий" 15 мая в Стамбуле.

Утром 10 мая в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер. После переговоров в МИД Украины заявили, что страна и ее союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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