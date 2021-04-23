Какие критерии степени риска используются при таможенном контроле

При проведении таможенного контроля органы государственных доходов исходят из принципа выборочности объектов и форм таможенного контроля и для этих целей используется система управления рисками. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает zakon.kz.
Как отметили в комитете, по ранее действующему законодательству информация по используемым критериям категорирования являлась полностью конфиденциальной.
Внесенные изменения в таможенное законодательство позволили определить критерии, не являющиеся конфиденциальными, и в дальнейшем раскрыть их для участников ВЭД.
Тем самым надеемся, что осведомленность участников ВЭД будет стимулировать к добросовестному исполнению своих обязательств по соблюдению норм таможенного законодательства и поспособствует улучшению ведения их деятельности, - сообщили в КГД.
К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции ДО выпуска товаров, относятся:
К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции ПОСЛЕ выпуска товаров, относятся:
Хотите быть в курсе важных новостей?