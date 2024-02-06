В Казахстане изменились критерии оценки уровня риска для проведения налоговой проверки

Приказом министра финансов от 29 января 2024 года внесены изменения в Правила применения системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной информацией, сообщает Zakon.kz.

Cогласно внесенным поправкам, к периодической налоговой проверке относятся налогоплательщики с наибольшим показателем баллов по результатам категорирования при одновременном соблюдении следующих критериев:

Критерий "Налогоплательщики, зарегистрированные в качестве юридических лиц, по которым период, не охваченный комплексной проверкой по вопросам исполнения налогового обязательства, равен двум годам (ранее было три года) и более, за исключением состоящих на мониторинге крупных налогоплательщиков, по которым период, не охваченный комплексной проверкой по вопросам исполнения налогового обязательства, равен четырем годам и более". Критерий "Налогоплательщики, отнесенные к высокой степени (уровня) риска по результатам последнего категорирования".

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что предприятие в Павлодаре уклонялось от налогов на сумму более полумиллиарда тенге.