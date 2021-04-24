Приличные девушки. Новые подробности о "голой" фотосессии в Дубае

Хозяин квартиры в Дубае, на балконе которой прошла съемка голых девушек, рассказал о том, что там на самом деле происходило, сообщает zakon.kz.

По информации "Ленты.ру", владельцем оказался основатель российской IT-компании Involta Алекс Концов.

По его словам, видео снято с соседнего небоскреба.

Кадр: телеграм-канал "Baza"

Я не снимал видео и никуда его не выкладывал. Все происходило на балконе моей квартиры, которую я уже успел продать, как и все свое имущество в Дубае. 19 дней я находился в тюрьме, - отметил Концов.

Он пояснил, что к нему часто в квартиру приходит большое количество гостей — и 30, и 40 человек — и никаких эксцессов никогда не было.

В квартире девушки провели не больше 30 минут, но в первый же день ролик собрал 10 миллионов просмотров и нас задержали. По моим данным, человек, который действительно снял этот ролик, до сих пор в тюрьме, - продолжил бизнесмен.

Концов отметил, что девушки не занимаются проституцией.

Они часто ездят по разным странам. Поскольку у меня квартира находилась в новом здании с классным рестораном, бассейном и прочим, они приехали туда провести день. Они проводили там время, фотографировались, это все происходило в публичном пространстве, там было много других людей. Они попросили меня зайти в квартиру переодеться. Там был еще парень — фотограф, он предложил им сняться на балконе. Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной. По всем анализам и в результате обысков не было найдено ничего запрещенного, даже алкоголя в крови. Это приличные девушки, - пояснил он.

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В начале апреля в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой более десятка девушек позировали на балконе апартаментов Dubai Marina в ОАЭ абсолютно голыми.

Позже выяснилось, что среди возмутивших общественность моделей были уроженки Украины, Беларуси и Молдовы. Всех 12 нарушительниц, а также предполагаемого на тот момент автора съемки, Алекса Концова, задержали и заключили под стражу. В результате проверок местные власти приняли решение депортировать участников скандала.