Пьяных россиянок не пустили на рейс Алматы – Дубай

В аэропорту Алматы двух пассажирок сняли с авиарейса сообщением Алматы – Дубай. Как оказалось, всему виной послужил алкоголь, сообщает Zakon.kz.

Две гражданки России 24 и 25 лет нарушили общественный порядок при посадке.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанных выявлено алкогольное опьянение средней степени. Правонарушительницы привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и оштрафованы на 5 месячных расчетных показателей (МРП) каждая", – уточнили транспортные полицейские.

Также сказано, что с начала 2024 года за различные административные правонарушения к ответственности привлекли 30 871 гражданина, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 2339.

Ранее сообщалось, что до 24 декабря аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов с 22:00 до 6:00.