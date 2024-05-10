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Пьяных россиянок не пустили на рейс Алматы – Дубай

Пьяных россиянок не пустили на борт самолета Алматы – Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 19:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В аэропорту Алматы двух пассажирок сняли с авиарейса сообщением Алматы – Дубай. Как оказалось, всему виной послужил алкоголь, сообщает Zakon.kz.

Две гражданки России 24 и 25 лет нарушили общественный порядок при посадке.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанных выявлено алкогольное опьянение средней степени. Правонарушительницы привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и оштрафованы на 5 месячных расчетных показателей (МРП) каждая", – уточнили транспортные полицейские.

Также сказано, что с начала 2024 года за различные административные правонарушения к ответственности привлекли 30 871 гражданина, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 2339.

Ранее сообщалось, что до 24 декабря аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов с 22:00 до 6:00.

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Казахстан Аэропорт Алматы 2024 год Аэропорты
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